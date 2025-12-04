Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Политика / США: после империи / Трамп 2.0
Политика
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
4 декабря 2025 / 18:17
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Почти каждый второй опрошенный гражданин стран Европейского союза считает президента США Дональда Трампа "врагом Европы". Об этом свидетельствуют размещенные во французском журнале Le Grand Continent результаты опроса, проведенного среди 9,5 тыс. жителей девяти стран ЕС в ноябре.

"Согласно последним данным, Трамп в большей степени воспринимается как враг Европы. В среднем, 48% опрошенных граждан ЕС воспринимают его таким образом, еще 10% считают его другом Европы, а 40% не видят в нем "ни друга, ни врага", - следует из публикации.

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных недовольны Трампом в Бельгии (62%), Франции (57%) и Испании (53%). Меньшая часть респондентов воспринимает главу вашингтонской администрации враждебно в Италии, Нидерландах, Германии и Португалии. Наиболее дружелюбно по отношению к президенту США настроены в Польше.

Вместе с тем результаты предыдущих опросов на аналогичную тему с декабря прошлого года говорят о том, что доля тех, кто относится к Трампу нейтрально, планомерно снижается в пользу тех, кто относится к главе Белого дома как к врагу, особенно во Франции и Италии. Журнал обращает внимание, что "в масштабах Европы "трампизм" явственно воспринимается как враждебная сила".

Как ранее отмечала газета Politico, в отношениях с США Евросоюз демонстрирует "психологию слабости", в частности, это касается переговоров по урегулированию украинского кризиса и разрешения экономических проблем. Государства Европы оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов, указывало издание. 

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
18:17
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
17:58
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
17:32
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
17:16
Жители России назвали песни, отражающие настроение года
17:15
Президент России начал двухдневный визит в Индию
16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
16:44
Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения