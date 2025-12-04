Почти каждый второй опрошенный гражданин стран Европейского союза считает президента США Дональда Трампа "врагом Европы". Об этом свидетельствуют размещенные во французском журнале Le Grand Continent результаты опроса, проведенного среди 9,5 тыс. жителей девяти стран ЕС в ноябре.

"Согласно последним данным, Трамп в большей степени воспринимается как враг Европы. В среднем, 48% опрошенных граждан ЕС воспринимают его таким образом, еще 10% считают его другом Европы, а 40% не видят в нем "ни друга, ни врага", - следует из публикации.

Согласно результатам исследования, более половины опрошенных недовольны Трампом в Бельгии (62%), Франции (57%) и Испании (53%). Меньшая часть респондентов воспринимает главу вашингтонской администрации враждебно в Италии, Нидерландах, Германии и Португалии. Наиболее дружелюбно по отношению к президенту США настроены в Польше.

Вместе с тем результаты предыдущих опросов на аналогичную тему с декабря прошлого года говорят о том, что доля тех, кто относится к Трампу нейтрально, планомерно снижается в пользу тех, кто относится к главе Белого дома как к врагу, особенно во Франции и Италии. Журнал обращает внимание, что "в масштабах Европы "трампизм" явственно воспринимается как враждебная сила".

Как ранее отмечала газета Politico, в отношениях с США Евросоюз демонстрирует "психологию слабости", в частности, это касается переговоров по урегулированию украинского кризиса и разрешения экономических проблем. Государства Европы оказались неспособны на активные действия, чтобы добиться реализации собственных интересов, указывало издание.