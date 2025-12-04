Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей

Доходная часть Республики Крым по итогам 2025 года перевыполнена на 15 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на круглом столе "Поиск новых решений".

"Правительство Республики Крым на постоянной основе внедряет различные меры поддержки предпринимателей. Важно, чтобы развивались разные направления экономики, увеличивались налоговые поступления в бюджет. На сегодняшний день доходная часть за текущий год уже перевыполнена на 15 млрд рублей, этот показатель продолжает расти, что в итоге позволит дополнительно реализовать ряд важных для крымчан мероприятий в муниципальных образованиях", - отметил он.

На 2025 год доходы бюджета были утверждены Госсоветом республики на уровне 229,5 млрд рублей, расходы - 233,6 млрд рублей. Уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений планировался в объеме 98 млрд рублей, дефицит - 4,1 млрд рублей.