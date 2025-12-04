Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
Москва
4 декабря 2025 / 21:34
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / Русский мир / Крым
Общество
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
4 декабря 2025 / 18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
© Михаил Метцель/ ТАСС, архив

Доходная часть Республики Крым по итогам 2025 года перевыполнена на 15 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов на круглом столе "Поиск новых решений".

"Правительство Республики Крым на постоянной основе внедряет различные меры поддержки предпринимателей. Важно, чтобы развивались разные направления экономики, увеличивались налоговые поступления в бюджет. На сегодняшний день доходная часть за текущий год уже перевыполнена на 15 млрд рублей, этот показатель продолжает расти, что в итоге позволит дополнительно реализовать ряд важных для крымчан мероприятий в муниципальных образованиях", - отметил он.

На 2025 год доходы бюджета были утверждены Госсоветом республики на уровне 229,5 млрд рублей, расходы - 233,6 млрд рублей. Уровень собственных налоговых и неналоговых поступлений планировался в объеме 98 млрд рублей, дефицит - 4,1 млрд рублей. 

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
18:17
Около половины опрошенных граждан ЕС воспринимают Трампа как "врага Европы"
17:58
Российским самбистам вернули право участвовать в соревнованиях под флагом страны
17:45
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили около 1 275 военных
17:32
"Автоваз" добавил ярко-синий цвет для внедорожника Lada Niva Travel
17:16
Жители России назвали песни, отражающие настроение года
17:15
Президент России начал двухдневный визит в Индию
16:59
Прием вопросов на прямую линию с Путиным начался 4 декабря
16:44
Российские ВС за сутки атаковали объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ
16:30
Путин: Индия при Моди показала, что с ней нельзя обращаться как с колонией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения