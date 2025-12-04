Песков: решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным

Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить у трапа прибывшего президента РФ Владимира Путина было неожиданным. На это обратил внимание пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Сам премьер-министр Моди приехал встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали", - сказал представитель Кремля при общении с журналистами.

Ранее стало известно, что Моди лично встретил у трапа прибывшего в страну с госвизитом президента РФ. Борт российского лидера совершил посадку на авиабазе индийских ВВС Палам.

Руководители двух стран встретились в середине красной ковровой дорожки, обменялись крепким рукопожатием и обнялись. Кратко пообщавшись, Путин и Моди направились к приветственному стенду, у которого для них станцевали индийские танцовщицы в сари.

В российскую делегацию, ожидавшую прибытия Путина, вошли в частности замглавы администрации президента Дмитрий Песков, глава Роснефти Игорь Сечин, посол РФ в Дели Денис Алипов.