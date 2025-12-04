Оттенок белого Cloud Dancer стал цветом 2026 года по версии Pantone

Американский институт цвета Pantone выбрал оттенок белого цвета Cloud Dancer цветом 2026 года.

"Cloud Dancer 11-4201 - это возвышенный белый, который служит символом успокоения в обществе, заново открывая ценность тихого размышления, поощряет истинное расслабление и фокус, позволяя разуму бродить, а творчеству - дышать", - сказано в сообщении института.

По словам главы Pantone Леатрис Эйземан, указанный оттенок "увеличивает сконцентрированность, освобождая от отвлекающих внешних воздействий".

Pantone Color Institute - исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и другое). Институт выбирает главный цвет с 2000 года. Цветом уходящего года стал оттенок шоколадного Mocha Mousse.