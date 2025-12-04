Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей

Курс доллара на Forex опускался ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 17:51 мск, курс американской валюты снижался на 2,42% и торговался на уровне 75,7238 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 1,73%, снижаясь до 76,25 рубля.