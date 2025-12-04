Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей
4 декабря 2025 / 19:14
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей
© Михаил Синицын/ ТАСС

Курс доллара на Forex опускался ниже 76 рублей впервые с 12 мая 2023 года. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 17:51 мск, курс американской валюты снижался на 2,42% и торговался на уровне 75,7238 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 1,73%, снижаясь до 76,25 рубля. 

20:47
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин
20:30
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
20:14
Грушко отметил, что Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией
19:59
Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным
19:45
ЮАР приостанавливает участие в работе G20
19:31
Путин: Зеленский получил власть, обещая завершить войну
19:14
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей
18:58
Оттенок белого Cloud Dancer стал цветом 2026 года по версии Pantone
18:45
Песков: решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
