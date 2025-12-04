Владимир Зеленский приходил к власти с обещанием завершить войну, но не сдержал его. На это обратил внимание президент России Владимир Путин в интервью India Today.

"Когда Зеленский пришел к власти, он заявил, что будет во что бы то ни стало добиваться мира. Однако сегодня он ведет себя как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа", - отметил российский лидер.