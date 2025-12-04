ЮАР приостанавливает участие в работе G20

Южно-Африканская Республика решила приостановить участие в работе Группы двадцати (G20) после того, как председательствующие в ней США не направили ЮАР приглашение на первое заседание шерп "двадцатки", которое состоится во второй половине месяца. С таким заявлением выступил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, добавив, что Претория вернется к активной работе в G20 с декабря 2026 года при переходе председательства в объединении к Великобритании.

"Мы сейчас берем паузу до тех пор, пока не возобновим нормальную работу. Спустя год Великобритания возьмет на себя председательство в G20 и мы вновь сможем содержательно и предметно обсуждать то, что действительно важно для всего мира", - указал он в соцсети Х.

США заняли 1 декабря пост председателя Группы двадцати, приняв его от ЮАР. На прошлой неделе Вашингтон направил приглашения всем странам G20, за исключением ЮАР, принять участие в первом заседании шерп, которое пройдет 15-16 декабря.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в желательности участия ЮАР в работе "двадцатки" на том основании, что, на его взгляд, в этой стране происходит геноцид белого меньшинства. Он также заявил, что саммит G20 пройдет в 2026 году во Флориде и на него не будет приглашена делегация ЮАР.

Как информировала местная медиагруппа SABC, США планируют в рамках своего председательства "заменить" ЮАР на Польшу, приглашая ее делегацию на основные мероприятия "двадцатки", в том числе саммит.