Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным

Восстановление Советского Союза исключено, у России нет такой цели. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, стремится ли он к возрождению СССР.

"Конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно", - указал российский лидер. "Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, так как радикально изменит национальный и религиозный состав России", - добавил он.

На вопрос о том, кто был виноват в распаде СССР, глава российского государства ответил, что "не стал бы искать виноватых".

Что касается того, какое влияние оказал распад СССР на будущее России, Путин заявил, что произошедшее продемонстрировало необходимость "очень внимательно анализировать каждый свой шаг и понимать последствия". "Это очень важно не только для бывшего Советского Союза, но и для России", - подчеркнул он.