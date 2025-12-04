Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 23:06
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
Москва
4 декабря 2025 / 23:06
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Политика / История как предчувствие / Политика и религия
Политика
Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным
4 декабря 2025 / 19:59
Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Восстановление Советского Союза исключено, у России нет такой цели. На этом акцентировал внимание президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today, отвечая на вопрос о том, стремится ли он к возрождению СССР.

"Конечно, нет. Это исключено. Это просто бессмысленно", - указал российский лидер. "Есть также вопрос рациональности. В нынешних обстоятельствах это не имеет смысла, так как радикально изменит национальный и религиозный состав России", - добавил он.

На вопрос о том, кто был виноват в распаде СССР, глава российского государства ответил, что "не стал бы искать виноватых".

Что касается того, какое влияние оказал распад СССР на будущее России, Путин заявил, что произошедшее продемонстрировало необходимость "очень внимательно анализировать каждый свой шаг и понимать последствия". "Это очень важно не только для бывшего Советского Союза, но и для России", - подчеркнул он.

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:47
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин
20:30
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
20:14
Грушко отметил, что Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией
19:59
Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным
19:45
ЮАР приостанавливает участие в работе G20
19:31
Путин: Зеленский получил власть, обещая завершить войну
19:14
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей
18:58
Оттенок белого Cloud Dancer стал цветом 2026 года по версии Pantone
18:45
Песков: решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения