Грушко отметил, что Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией

Европа целенаправленно готовится к вооруженному противостоянию с Россией, маниакально приписывает Москве намерение "напасть". На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, выступая на Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

"Идет целенаправленная подготовка экономики, общества, военной организации к неизбежному вооруженному столкновению с Россией, которая определена долговременной угрозой и которой маниакально приписываются абсурдные намерения напасть", - указал Грушко.

По его словам, "на грани фола" также балансирует ситуация на форуме по сотрудничеству в области безопасности. "Дискуссии в рамках структурированного диалога, призванного способствовать деэскалации военной напряженности, сначала заморозили, затем с нарушением всех процедурных основ проводили без участия России и Белоруссии, что повлекло за собой глубокий кризис данного формата", - отметил замглавы МИД.