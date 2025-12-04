Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода

Столицей Древней Руси был Новгород до того, как этот статус перешел Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Российский лидер ответил на вопрос журналистов, почему он однажды говорил, что "Киев - это мать городов русских".

"Так говорили исторически. У нас Российское государство складывалось изначально из нескольких центров. Первая столица по истории была в районе города Новгорода", - сказал он. Оттуда государственность перетекла в Великий Новгород, а чуть попозже - в Киев, пояснил президент.

"Это была Древняя Русь. И с тех пор Киев и называли "мать городов русских", - добавил он.

Путин обратил внимание, что на последующем историческом отрезке произошел раздел древнерусского государства. Часть страны начала развиваться с центром в Москве, другая часть попала в другие государства. Например, Киев и некоторые другие земли образовали государство с Литвой, а затем они объединились с Польшей, возникла Речь Посполитая. И, таким образом, эта часть древнерусского государства оказалась в Польше.

Вместе с тем глава государства отметил, что в XVII веке часть земель Речи посполитой попросилась назад, в Россию.