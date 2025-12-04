Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
4 декабря 2025 / 23:10
КОТИРОВКИ
USD
04/12
77.9556
EUR
04/12
90.5903
Новости часа
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
Москва
4 декабря 2025 / 23:10
Котировки
USD
04/12
77.9556
0.0000
EUR
04/12
90.5903
0.0000
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
4 декабря 2025 / 11:34
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Общество / История как предчувствие / Политика и религия
Общество
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
4 декабря 2025 / 20:30
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Столицей Древней Руси был Новгород до того, как этот статус перешел Киеву. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today.

Российский лидер ответил на вопрос журналистов, почему он однажды говорил, что "Киев - это мать городов русских".

"Так говорили исторически. У нас Российское государство складывалось изначально из нескольких центров. Первая столица по истории была в районе города Новгорода", - сказал он. Оттуда государственность перетекла в Великий Новгород, а чуть попозже - в Киев, пояснил президент.

"Это была Древняя Русь. И с тех пор Киев и называли "мать городов русских", - добавил он.

Путин обратил внимание, что на последующем историческом отрезке произошел раздел древнерусского государства. Часть страны начала развиваться с центром в Москве, другая часть попала в другие государства. Например, Киев и некоторые другие земли образовали государство с Литвой, а затем они объединились с Польшей, возникла Речь Посполитая. И, таким образом, эта часть древнерусского государства оказалась в Польше.

Вместе с тем глава государства отметил, что в XVII веке часть земель Речи посполитой попросилась назад, в Россию. 

Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Макрон хочет пригласить КНР на саммит «семерки» в Эвиане
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
20:47
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин
20:30
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси уже после Новгорода
20:14
Грушко отметил, что Европа готовится к вооруженному столкновению с Россией
19:59
Путин назвал восстановление Советского Союза бессмысленным
19:45
ЮАР приостанавливает участие в работе G20
19:31
Путин: Зеленский получил власть, обещая завершить войну
19:14
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 76 рублей
18:58
Оттенок белого Cloud Dancer стал цветом 2026 года по версии Pantone
18:45
Песков: решение Моди встретить Путина у трапа было неожиданным
18:31
Аксенов отметил, что доходы Крыма в 2025 году перевыполнены на 15 млрд рублей
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения