Общество
Скончался экс-глава Банка России Сергей Дубинин
4 декабря 2025 / 20:47
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Бывший глава Банка России Сергей Дубинин скончался 4 декабря в возрасте 74 лет. Об этом информировал ЦБ РФ.

Руководство ЦБ выразило соболезнования родным и близким бывшего руководителя регулятора Сергея Дубинина.

"Он руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период. С 1995 по 1998 год Сергей Константинович внес существенный вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, в вывод экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны", - говорится в сообщении.

Сергей Дубинин родился в Москве 10 декабря 1950 года. В 1992-1993 годы был заместителем председателя Государственного комитета по экономическому сотрудничеству с государствами - членами СНГ. С марта 1993 года по январь 1994 года - первый заместитель министра финансов РФ Бориса Федорова. С 11 октября 1995 года по 11 сентября 1998 года - председатель ЦБ РФ. 

