Путин: Россия не аннексировала Крым, а пришла помочь жителям полуострова

Россия не занималась аннексией Крыма, а пришла на помощь жителям полуострова, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

"Мы не аннексировали Крым. Мы просто пришли помочь людям, которые не хотели связывать свою жизнь или судьбу с теми, кто устроил государственный переворот на Украине", - подчеркнул он.

По словам глава государства, население Крыма приняло тот факт, что оказалось в составе независимой Украины после распада СССР, но не согласилось жить в стране, где происходят перевороты с неизвестными последствиями.

"Была угроза прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы им помочь. Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ", - акцентировал он.

Отвечая на комментарий о том, что целью РФ в Крыму якобы был его порт, Путин отметил, что России "не нужно было бы захватывать этот важный порт в Крыму". "Потому что он уже был нашим. Наш ВМФ находился там по соглашению с Украиной - и это факт", - заключил президент.