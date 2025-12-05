Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Моди подарил Путину книгу "Бхагавадгита" на русском
5 декабря 2025 / 10:20
© Михаил Терещенко/ ТАСС
Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину одну из частей древнего индийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке. Соответствующее сообщение глава индийского правительства разместил в соцсети Х.
"Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру", - указал Моди.
Учение Гиты, изложенное в "Бхагавадгите", которую часто называют "Гита-упанишада" или "Йога-упанишада", - это "песнь" из индуистского эпоса "Махабхарата", которая представляет собой разговор между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой.