5 декабря 2025 / 12:50
The Times: Британия может передать Украине российские активы на $10,6 млрд Правительство продлило разрешение на выпуск аналога "Оземпика" до конца 2026 года
4 декабря 2025 / 14:28
4 декабря 2025 / 14:07
4 декабря 2025 / 11:34
Общество
Моди подарил Путину книгу "Бхагавадгита" на русском
5 декабря 2025 / 10:20
Моди подарил Путину книгу "Бхагавадгита" на русском
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил президенту России Владимиру Путину одну из частей древнего индийского эпоса "Бхагавадгита" на русском языке. Соответствующее сообщение глава индийского правительства разместил в соцсети Х.

"Подарил президенту Путину книгу Гиты на русском языке. Учение Гиты вдохновляет миллионы людей по всему миру", - указал Моди.

Учение Гиты, изложенное в "Бхагавадгите", которую часто называют "Гита-упанишада" или "Йога-упанишада", - это "песнь" из индуистского эпоса "Махабхарата", которая представляет собой разговор между богом Кришной и воином Арджуной перед битвой. 

