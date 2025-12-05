Правительство продлило разрешение на выпуск аналога "Оземпика" до конца 2026 года

Российское правительство на год продлило разрешение для компании "Герофарм" на выпуск в стране аналога датского препарата от ожирения "Оземпик" без согласия правообладателя.

"В условиях крайней необходимости, связанных с охраной жизни и здоровья граждан, разрешить ООО "Герофарм" использование изобретений, охраняемых российскими патентами, принадлежащими компании "Ново нордиск", по 31 декабря 2026 года включительно без согласия компании "Ново нордиск" в целях обеспечения населения России лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Семаглутид", - следует из текста распоряжения.

В декабре 2023 года кабмин РФ выдал "Герофарм" принудительную лицензию на препарат от диабета "Семавик", который является аналогом датского препарата "Оземпик". Соответствующее разрешение также получили компании "Промомед" и ПСК "Фарма".