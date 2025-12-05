The Times: Британия может передать Украине российские активы на $10,6 млрд

Британское правительство готово передать Украине замороженные российские активы в размере $10,6 млрд. Об этом со ссылкой на источник в кабмине пишет газета The Times.

Сообщается, что Великобритания намерена согласовать единую позицию стран Запада по вопросу так называемого репарационного кредита. Вместе с тем, по данным издания, Лондон пока не разработал окончательный способ конфискации активов РФ для передачи их Киеву.

Некоторое время назад Еврокомиссия обнародовала свой план по экспроприации всех замороженных в Европе российских активов на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в ЕС западные страны присоединиться к этой инициативе.