5 декабря 2025 / 14:22
Ушаков отметил, что диалог с США по Украине продвигается вперед
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю в мире
5 декабря 2025 / 11:19
Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю в мире
© David McNew/ Getty Images/ТАСС

По температурным показателям 2025 год займет рекордное место среди трех самых теплых за всю историю на планете. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Можно уже точно говорить, что 2025 год войдет в тройку самых теплых в мире. И это говорит о том, что антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан. Океан впитывает в себя невиданное тепло уже длительное время, почти два года средняя температура океана между 60 градусом северной широты и 60 градусом южной широты оказывается экстремально высокой", - указал специалист.

Он отметил, что феномен Ла-Нинья сегодня в незначительной степени влияет на глобальную температуру. При этом в целом тенденцию потепления климата определяет парниковый эффект, добавил метеоролог.

