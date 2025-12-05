Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю в мире

По температурным показателям 2025 год займет рекордное место среди трех самых теплых за всю историю на планете. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Можно уже точно говорить, что 2025 год войдет в тройку самых теплых в мире. И это говорит о том, что антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан. Океан впитывает в себя невиданное тепло уже длительное время, почти два года средняя температура океана между 60 градусом северной широты и 60 градусом южной широты оказывается экстремально высокой", - указал специалист.

Он отметил, что феномен Ла-Нинья сегодня в незначительной степени влияет на глобальную температуру. При этом в целом тенденцию потепления климата определяет парниковый эффект, добавил метеоролог.