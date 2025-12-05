Вэнс надеется на "хорошие новости" по урегулированию на Украине в ближайшие недели

Вице-президент США Джей Ди Вэнс надеется на "хорошие новости" в ближайшие недели по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

"Я думаю, в любом случае мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финала. Полагаю, есть надежда, что в следующие несколько недель появятся хорошие новости на этом направлении", - отметил он в интервью телеканалу NBC News.

Вэнс также указал, что он и "весь Белый дом" разочарованы тем, что украинский кризис пока не удалось разрешить. "Мы в самом деле думали - и президент США Дональд Трамп миллион раз говорил об этом - что эту войну будет проще всего урегулировать", - сказал он.

Во вторник президент РФ Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера. Центральной темой переговоров стало урегулирование на Украине. Общение продолжалась около пяти часов.