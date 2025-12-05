Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 декабря отметился ростом ключевых индексов. Курс юаня снижается в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Московской биржи и РТС демонстрировали рост на 0,18% и торговались на уровне 2 661,83 и 1 089,42 пункта соответственно. Курс юаня снизился на 7,7 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 10,625 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 658,26 пункта (+0,04%), индекс РТС составлял 1 087,96 пункта (+0,04%). Вместе с тем курс китайской валюты замедлил снижение до 10,686 рубля (-1,55 копейки).