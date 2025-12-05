В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратил внимание на вклад президента России Владимира Путина в развитие отношений двух стран.
"Ваша роль с 2000 года за последние два с половиной десятилетия свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения", - сказал глава индийского правительства на встрече с российским лидером в Нью-Дели.
Он отметил, что российско-индийские отношения "являются прекрасным примером того, как мыслят дальновидные лидеры".
Путин посещает Индию с государственным визитом. В Нью-Дели проходит 23-й саммит двух стран.