Моди отметил вклад Путина в развитие российско-индийских отношений

Премьер-министр Индии Нарендра Моди обратил внимание на вклад президента России Владимира Путина в развитие отношений двух стран.

"Ваша роль с 2000 года за последние два с половиной десятилетия свидетельствует о вашем дальновидном и твердом руководстве и о том, как развивать двусторонние отношения", - сказал глава индийского правительства на встрече с российским лидером в Нью-Дели.

Он отметил, что российско-индийские отношения "являются прекрасным примером того, как мыслят дальновидные лидеры".

Путин посещает Индию с государственным визитом. В Нью-Дели проходит 23-й саммит двух стран.