Скончался Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна в Mortal Kombat

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, скончался на 76-м году жизни в США. Об этом со ссылкой на семью актера передает портал Deadline.

Сообщается, что Тагава ушел из жизни в городе Санта-Барбара в Калифорнии в результате осложнений после перенесенного инсульта.

Наибольшую известность Кэри-Хироюки Тагаве принесла роль колдуна Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, в образе которого он предстал в кино, на телевидении и в видеоиграх. Он также сыграл в экранизации другой игровой франшизы, исполнив роль Хэйхати Мисима, персонажа из серии видеоигр Tekken.

Кроме того, актер занимался озвучкой видеоигр и исполнил роль водителя императора в получившем "Оскар" фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года.