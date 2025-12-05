Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 декабря 2025 / 14:22
КОТИРОВКИ
USD
05/12
76.9708
EUR
05/12
89.9011
Новости часа
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение Ушаков отметил, что диалог с США по Украине продвигается вперед
Москва
5 декабря 2025 / 14:22
Котировки
USD
05/12
76.9708
0.0000
EUR
05/12
89.9011
0.0000
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Культурная среда / Политика и религия
Общество
Скончался Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна в Mortal Kombat
5 декабря 2025 / 12:30
Скончался Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна в Mortal Kombat
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, скончался на 76-м году жизни в США. Об этом со ссылкой на семью актера передает портал Deadline.

Сообщается, что Тагава ушел из жизни в городе Санта-Барбара в Калифорнии в результате осложнений после перенесенного инсульта.

Наибольшую известность Кэри-Хироюки Тагаве принесла роль колдуна Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat, в образе которого он предстал в кино, на телевидении и в видеоиграх. Он также сыграл в экранизации другой игровой франшизы, исполнив роль Хэйхати Мисима, персонажа из серии видеоигр Tekken.

Кроме того, актер занимался озвучкой видеоигр и исполнил роль водителя императора в получившем "Оскар" фильме Бернардо Бертолуччи "Последний император" 1987 года. 

В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
13:30
Ушаков отметил, что диалог с США по Украине продвигается вперед
13:15
ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян
12:59
Число погибших в результате наводнений в Индонезии приблизилось к 850
12:45
Axios: Трамп намерен до Рождества объявить о начале второго этапа плана по Газе
12:30
Скончался Кэри-Хироюки Тагава, исполнивший роль Шан Цзуна в Mortal Kombat
12:13
Моди отметил вклад Путина в развитие российско-индийских отношений
11:59
Российский рынок акций демонстрирует рост на открытии основной торговой сессии
11:40
Вэнс надеется на "хорошие новости" по урегулированию на Украине в ближайшие недели
11:19
Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю в мире
10:57
The Times: Британия может передать Украине российские активы на $10,6 млрд
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения