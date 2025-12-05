Axios: Трамп намерен до Рождества объявить о начале второго этапа плана по Газе

Президент США Дональд Трамп намерен до 25 декабря объявить о начале реализации второго этапа его плана по урегулированию в секторе Газа. Об этом информировал портал Axios.

По данным его источников из числа должностных лиц США, Трамп планирует "до Рождества объявить о вступлении процесса мирного урегулирования в Газе во вторую фазу и представить новую структуру для управления анклавом". Ожидается, что американский лидер до конца текущего месяца встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху для согласования дальнейших действий.

Согласно публикации, второй этап плана будет подразумевать вывод израильских войск из сектора Газа, размещение в нем "международных стабилизационных сил", а также начало работы структур по управлению анклавом, включая "Совет мира". Ключевой элемент первого этапа плана - освобождение палестинским движением ХАМАС всех похищенных и возвращение останков погибших заложников - почти выполнен, указывает портал.

По информации Axios, "Совет мира" будет включать "порядка десятка лидеров западных и арабских государств". Ему будет подчиняться исполнительный комитет, в который войдут бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, а также ряд других лиц. Предполагается, что "под руководством комитета будет работать палестинское правительство, включающее технократов".

Отмечается, что Азербайджан, Египет, Индонезия и Турция, в частности, согласились на то, чтобы их военнослужащие вошли в состав международных стабилизационных сил. Представители США, Катара и Турции обсуждают с ХАМАС договоренности относительно начала разоружения этого движения и сокращения его контроля над сектором Газа.

Израиль и ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции условились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в рамках соглашения отошли на так называемую "желтую линию", сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.