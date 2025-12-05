В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Общество
Главным итогом 2025 года для России можно назвать то, что наша страна продемонстрировала всему миру, что мы не просто выживаем в условиях жесточайшего давления извне, но развиваемся и можем решать свои задачи. Важно то, что Россия отстояла на международной арене свое право делать то, что она считает нужным. Отстояла свой суверенитет. Мы говорим американцам: хотим сделать так и так, ожидаем от вас соответствующих шагов. А, что говорит Украина? Дайте оружие, дайте денег, примите нас сюда и сюда. Вот разница между странами! Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.