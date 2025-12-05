Главным итогом 2025 года для России можно назвать то, что наша страна продемонстрировала всему миру, что мы не просто выживаем в условиях жесточайшего давления извне, но развиваемся и можем решать свои задачи. Важно то, что Россия отстояла на международной арене свое право делать то, что она считает нужным. Отстояла свой суверенитет. Мы говорим американцам: хотим сделать так и так, ожидаем от вас соответствующих шагов. А, что говорит Украина? Дайте оружие, дайте денег, примите нас сюда и сюда. Вот разница между странами! Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос» политолог и журналист Юрий Светов.