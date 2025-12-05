В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Общество
Число погибших в результате наводнений в Индонезии приблизилось к 850
5 декабря 2025 / 12:59
© AP Photo/ Nazar Chaniago/ТАСС
Не менее 846 человек погибли из-за наводнений и оползней на острове Суматра в Индонезии, судьба еще 547 остается неизвестной. Соответствующие данные приводит Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями Индонезии.
Уточняется, что около 2,7 тыс. пострадали из-за разгула стихии.
Ранее сообщалось, что число жертв стихийного бедствия составило более 800 человек.