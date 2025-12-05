ФОМ: о доверии Путину заявили 77% опрошенных россиян

Уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77% (плюс 1 п.п. за неделю), по мнению 78% (плюс 1 п.п.) опрошенных россиян, глава государства хорошо выполняет свою работу. Об этом свидетельствуют данные исследования фонда "Общественное мнение", проведенного с 28 по 30 ноября среди 1,5 тыс. жителей страны.

Как отмечается, положительную оценку работы правительства дали 51% респондентов (минус 1 п.п.). О том, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо, заявили 53% сограждан (минус 3 п.п.).

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 41%, КПРФ - 9%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России" - 4%, "Новых людей" - 4%.