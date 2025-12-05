Ушаков отметил, что диалог с США по Украине продвигается вперед

Россия готова продолжать работать с американскими переговорщиками над урегулированием на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии "Звезде".

"Все-таки в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, я думаю, продвигаемся вперед. Это обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой", - отметил он.