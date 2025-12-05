В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политолог Светов: Россия и Индия стремятся к росту товарооборота
4 декабря 2025 / 14:28
Эксперт Брутер: украинский кризис не урегулировать без нейтральных посредников
4 декабря 2025 / 14:07
Политика
Ушаков отметил, что диалог с США по Украине продвигается вперед
5 декабря 2025 / 13:30
© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС
Россия готова продолжать работать с американскими переговорщиками над урегулированием на Украине. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии "Звезде".
"Все-таки в главных переговорах, в которых участвует наш президент, мы, я думаю, продвигаемся вперед. Это обнадеживает, и мы готовы дальше работать с этой американской командой", - отметил он.