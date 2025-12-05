Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Значительная часть нынешней европейской элиты сделала свою карьеру на противостоянии с Россией. Если бы не русофобия и восприятие России, как врага Европы, имела бы шансы Кая Каллас, премьер-министр крохотной страны с полутора миллионами населения, стать министром иностранных дел всего ЕС, объединяющего почти полмиллиарда человек? Если не запугивание всех российской угрозой, избрали бы Урсулу фон дер Ляйен – даму с двумя коррупционными скандалами, - председателем Европейской комиссии? А если посмотреть на лидеров европейских государств. Макрон, разваливший экономику и подорвавший влияние Франции, больше всего занят сколачиванием Коалиции желающих. Мерц, при котором рецессия в Германии усилилась, заботится только о вооружении для противостояния России. Кир Стармер – строит свою политику на русофобии. На чем же еще? Других проблем у Великобритании, вероятно, нет.
