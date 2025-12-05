Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
Общество
Общество
"Кион": любимыми мультфильмами россиян в 2025 году стали "Чебурашка" и "Золушка"
5 декабря 2025 / 13:46
"Кион": любимыми мультфильмами россиян в 2025 году стали "Чебурашка" и "Золушка"
© Станислав Красильников/ ТАСС

Среднее время просмотра детского контента выросло на 63% по сравнению с годом ранее, при этом фаворитами у российских зрителей стали "Чебурашка", "Золушка", "Леди Баг и Супер-Кот". Об этом со ссылкой на аналитические данные онлайн-кинотеатра "Кион" сообщает ТАСС.

"По случаю дня рождения легендарного мультипликатора Уолта Диснея онлайн-кинотеатр "Кион" собрал самые просматриваемые анимационные фильмы студии Disney, а также привел общую аналитику по просмотрам детского и семейного контента с января по декабрь текущего года. Среднее время просмотра детского контента выросло на 63%, любимыми тайтлами стали "Чебурашка", "Золушка", и "Леди Баг и Супер-Кот", а пересматривают чаще всего "Три кота" и "Домовенка Кузю", - следует из сообщения.

Как отмечается, в топ диснеевских проектов, которые пользователи чаще всего выбирали в этом году, вошли классические ленты: "Золушка", "Леди и Бродяга", "Бемби" и "Алиса в Стране чудес". Среди взрослой аудитории наибольшее количество просмотров собрал мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника", за ним идут "Вовка и зима в Тридевятом царстве", "Леди Баг и Супер-Кот: Париж" и "Умка на елке".

Вместе с тем дети предпочитают спецэпизоды "Леди Баг и Супер-Кота" - "Париж" и "Лондон. На краю времени". Кроме того, в рейтинге находятся "Чебурашка. Секрет праздника", "Вовка и зима в Тридевятом царстве" и "Шанхай. Легенда о Леди Драконе". Наблюдается растущий интерес зрителей и к японской анимации, включая "Ходячий замок" и "Унесенных призраками".

Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
