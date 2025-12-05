Экспроприация замороженных в Европе активов России повлечет за собой разорение европейских стран. Такое мнение выразил лидер КПРФ Геннадий Зюганов при общении с журналистами.

"Не случайно упирается и премьер-министр Бельгии, и все. Если они допустят это, они себя разорят на десятки лет вперед. А если ты украл чужие деньги, ты за это будешь отвечать. А пятно на тебя и на твои банки - это на всю жизнь. Вы, считай, разорились", - указал политик.

По его словам, скоро лидеры европейских стран, такие как канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, покинут свои посты. Руководители европейских государств запятнали себя поддержкой нацизма, подчеркнул Зюганов.

Некоторое время назад Еврокомиссия обнародовала свой план по экспроприации всех замороженных в Европе активов РФ на сумму в €210 млрд под прикрытием схемы "репарационного кредита" для обеспечения финансирования Украины в 2026-2027 годах. Она также призвала не входящие в сообщество западные страны присоединиться к данной инициативе.