Безопасность
В США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся альянс
5 декабря 2025 / 14:15
© Drew Angerer/ Getty Images/ТАСС
Соединенные Штаты хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс". Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной Белым домом.
"Американская широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет прекращение восприятия - и предотвращение реальности - НАТО в качестве постоянно расширяющегося альянса", - следует из текста документа.