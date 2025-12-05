В США не хотят, чтобы НАТО воспринимали как постоянно расширяющийся альянс

Соединенные Штаты хотят, чтобы НАТО перестала восприниматься как "постоянно расширяющийся альянс". Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной Белым домом.

"Американская широкая политика в отношении Европы должна ставить в приоритет прекращение восприятия - и предотвращение реальности - НАТО в качестве постоянно расширяющегося альянса", - следует из текста документа.