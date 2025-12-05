Долина рассказала об угрозах ей и ее родственникам

Народная артистка России Лариса Долина, комментируя повлекшую большой общественный резонанс ситуацию с ее квартирой, рассказала об угрозах мошенников и о том, что за ней и ее близкими родственниками велась слежка.

"Они следили не только за мной, но и за моими детьми", - сказала певица в эфире программы "Пусть говорят", фрагменты которой распространил Первый канал.

Верховный суд России назначил рассмотрение дела по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье на 16 декабря.

В августе прошлого года стало известно, что Долина стала жертвой мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они регулярно выходили на связь с апреля по июнь и убеждали перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от незаконных посягательств. В результате артистка перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, Долина обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда столицы по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы является Верховный суд РФ.