Экономика
Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 75 рублей
5 декабря 2025 / 14:45
© Арина Антонова/ ТАСС
Курс доллара на Forex впервые с 11 мая 2023 года опускался ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.
По состоянию на 13:04 мск, курс американской валюты снижался на 3,15% и торговался на уровне 74,7655 рубля.
К 13:26 мск курс доллара на Forex замедлил снижение и находился на отметке в 75,6229 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,3%, снижаясь до 75,775 рубля.