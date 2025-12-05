Курс доллара на Forex впервые с мая 2023 года опускался ниже 75 рублей

Курс доллара на Forex впервые с 11 мая 2023 года опускался ниже 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные ICE (композитный показатель нескольких форекс-брокеров) на площадке Investing.com.

По состоянию на 13:04 мск, курс американской валюты снижался на 3,15% и торговался на уровне 74,7655 рубля.

К 13:26 мск курс доллара на Forex замедлил снижение и находился на отметке в 75,6229 рубля. Вместе с тем курс доллара на российском межбанковском рынке терял 0,3%, снижаясь до 75,775 рубля.