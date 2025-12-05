Столица Италии встретила олимпийский огонь зимних Игр 2026 года

В Риме состоялась церемония официальной встречи олимпийского огня XXV зимних Игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В ней приняли участие президент Италии Серджо Маттарелла, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, а также представители высшего итальянского руководства и губернаторы регионов - Ломбардии и Венето, где состоится Олимпиада, сообщает ТАСС.

Именно в президентском Квиринальском дворце, перед которым прошла церемония, "приютили" на ночь олимпийское пламя, зажженное 26 ноября в Древней Олимпии и накануне доставленное в итальянскую столицу из Афин. В ходе церемонии был зажжен олимпийский факел, а затем символичное пламя. В небе над Римом пролетела группа высшего пилотажа "Фреччи триколори".

Вместе с тем Маттарелла обратил внимание, что Италия запросила олимпийское перемирие, как "было принято в древности". "Более того, мы надеемся на большее, а именно на прекращение конфликтов", - отметил он.

Олимпийский огонь начнет эстафету по Апеннинам 6 декабря с римского стадиона до места проведения Олимпиады на севере страны. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, от юга до севера, включая острова Сардиния и Сицилия, и Кортина-д'Ампеццо. Эстафета завершится на Олимпийском стадионе ("Сан-Сиро") в Милане 6 февраля.