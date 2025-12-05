Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
США хотят, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за собственную оборону. Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной Белым домом.
"Предоставить Европе возможность твердо стоять на ногах и действовать как группа суверенных государств, в том числе взяв на себя основную ответственность за собственную оборону", - следует из текста документа.