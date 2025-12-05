США хотят, чтобы страны Европы взяли на себя собственную оборону

США хотят, чтобы европейские страны взяли на себя ответственность за собственную оборону. Об этом сказано в обновленной Стратегии национальной безопасности США, представленной Белым домом.

"Предоставить Европе возможность твердо стоять на ногах и действовать как группа суверенных государств, в том числе взяв на себя основную ответственность за собственную оборону", - следует из текста документа.