Безопасность
Российские ВС освободили Безымянное в ДНР
5 декабря 2025 / 15:30
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, в течение недели было освобождено Клиновое, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В ходе слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Безымянное и Клиновое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.