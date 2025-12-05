Российские ВС освободили Безымянное в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенный пункт Безымянное в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, в течение недели было освобождено Клиновое, со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе слаженных действий подразделений Южной группировки войск освобождены населенные пункты Безымянное и Клиновое ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве.