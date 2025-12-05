Моди: Индия начнет выдавать российским гражданам 30-дневные электронные визы

Индия вскоре начнет выдавать россиянам 30-дневные электронные визы, которые смогут запрашивать как отдельные туристы, так и туристические группы. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Нью-Дели.

"Я рад, что вскоре мы будем выдавать 30-дневные электронные визы для отдельных туристов и туристических групп из России", - сказал глава индийского правительства.

Он отметил, что культурное взаимодействие и связи на уровне гражданского общества занимают особое положение в российско-индийском партнерстве, а за последнее десятилетие народы обеих стран активизировали культурные обмены.