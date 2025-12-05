Новак заявил, что ситуация на рынке нефтепродуктов стабилизировалась

Положение дел на рынке нефтепродуктов в России полностью стабилизировалось благодаря ранее принятым мерам. На это обратил внимание вице-премьер РФ Александр Новак при общении с журналистами.

"Мы видим, что оптовые цены скорректировались, и необходимый баланс для производства и потребления складывается. Остатки, которые ранее использовались в период повышенного спроса, подрастают. Поэтому ситуация стабильная. Правительство продолжит держать этот вопрос на особом контроле", - заверил он.

С 1 октября и до конца года установлен запрет на экспорт дизтоплива для непроизводителей. Кроме того, до конца года продлен запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, в том числе производителей (не распространяется на поставки по межправительственным соглашениям).

Новак отмечал, что такие меры позволят дополнительно обеспечить рынок нефтепродуктами.