Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Политика
Путин пригласил премьер-министра Индии посетить Россию в 2026 году
5 декабря 2025 / 16:15
© Александр Казаков/ ТАСС
Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию с визитом в 2026 году. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их встречи в Нью-Дели.
"Президент России поблагодарил премьер-министра Индии за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели, и пригласил премьер-министра Индии посетить Россию в 2026 году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите", - следует из текста документа.