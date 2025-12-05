Путин пригласил премьер-министра Индии посетить Россию в 2026 году

Президент РФ Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди посетить Россию с визитом в 2026 году. Об этом сказано в совместном заявлении лидеров, принятом по итогам их встречи в Нью-Дели.

"Президент России поблагодарил премьер-министра Индии за гостеприимство, любезно оказанное ему и его делегации в Нью‑Дели, и пригласил премьер-министра Индии посетить Россию в 2026 году для участия в XXIV ежегодном российско-индийском саммите", - следует из текста документа.