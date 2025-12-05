Президент Израиля заявил, что мечтает заключить мир с Саудовской Аравией

Президент Израиля Ицхак Герцог в интервью американскому журналу Newsweek заявил, что мечтает отметить заключение мира с Саудовской Аравией.

"Моей мечтой было бы отпраздновать мир, например, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом", - сказал он.

Герцог полагает, что "колыбель ислама и монотеистической религии и колыбель иудаизма вместе могут изменить мир". По его словам, мир с Эр-Риядом стал бы "важным событием" как для него лично, "так и для всего региона". "Будущее Ближнего Востока заключается в диалоге между евреями и мусульманами", - подчеркнул президент еврейского государства.

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 18 ноября наследный принц заявил, что для начала нормализации отношений с Израилем Эр-Рияду нужен "необратимый, заслуживающий доверия и определенный по срокам путь" к созданию палестинского государства.

В сентябре 2020 года Израиль при посредничестве Вашингтона присоединился к договору о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Марокко и Судан. До этого у Израиля из арабских стран были установлены дипотношения только с Египтом и Иорданией.