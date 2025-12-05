Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 120 беспилотников ВСУ
5 декабря 2025 / 16:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 120 беспилотников ВСУ
© Александр Река/ ТАСС

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за прошедшую неделю 5 управляемых ракет большой дальности "Нептун" и 1 120 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Средствами ПВО сбиты пять управляемых ракет большой дальности "Нептун", реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 1120 беспилотников самолетного типа", - указали в МО РФ.

Уточняется, что за все время проведения специальной военной операции (СВО) уничтожены: 668 самолетов, 283 вертолета, 100 422 беспилотника, 638 зенитных ракетных комплексов, 26 387 танков и других боевых бронемашин, 1 626 боевых машин реактивных систем залпового огня, 31 723 орудия полевой артиллерии и минометов, 48 391 единица специальной военной автомобильной техники. 

