Политика
Моди: Индия готова вместе с Россией работать над решением мировых проблем
5 декабря 2025 / 16:58
© Михаил Климентьев/ ТАСС
Индия готова во взаимодействии с Россией работать над долгосрочным решением имеющихся мировых проблем. С таким заявлением премьер-министр республики Нарендра Моди выступил в ходе российско-индийского бизнес-форума с участием президента РФ Владимира Путина.
"Наша роль не ограничивается наращиванием взаимной торговли. Мы хотим обеспечить благосостояние всего человечества, и для этого нам нужны долгосрочные решения существующих мировых проблем", - подчеркнул он.
По словам главы индийского правительства, "Индия готова работать плечом к плечу с Россией на этом пути". "Вместе мы сможем работать на благо всего мира", - отметил он.