Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение

В Европе многие, а не только Бельгия, опасаются использования российских активов для выдачи Украине "репарационного кредита", говорится в статье Financial Times.

«Это безумие, и я не понимаю, как они думают, что им это сойдёт с рук. Неясно, примут ли его государства-члены. Прецедент, который вы создадите, может иметь далеко идущие последствия», - заявил газете высокопоставленный представитель страны ЕС.

Управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев полагает, что «судя по тому, что в последнее время позволяют себе европейцы по отношению к России, это вполне может быть реальной угрозой. Основные функционеры Европы настолько вложились в войну на Украине, и еще больше украли, что им нет никакой нужды эту войну заканчивать. К тому же они понимают, что, видимо, можно и российские активы распилить достаточно удачно. Так, что я бы ничему не удивлялся потому, что слишком много поставлено на карту. Конечно, это создаст небывалый прецедент, и весь глобальный Юг внимательно за этим наблюдает. Но это будет опрометчивый шаг с их стороны потому, что европейских активов в России гораздо больше, чем российских активов у них. И в отличие от наших резервов в долларах и евро, в России находятся их заводы, оборудование, недвижимость, которые в цене только растут. По моим оценкам, это как минимум раза в два больше, чем лежит у России в Бельгии. Так что конфискацию российских активов исключать нельзя, но, на мой взгляд, она все же крайне маловероятна. Это требует согласия большинства членов ЕС, которые должны свои гарантии предоставить под этот кредит, на что наиболее разумная часть европейских стран не пойдет и не согласится».