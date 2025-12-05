В Германии словосочетание "эра искусственного интеллекта" (KI-Ära) признано cловом 2025 года. Об этом объявило Общество немецкого языка (GfdS).

В жюри обратили внимание, что усиливающееся влияние искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой "эпохальный сдвиг, сравнимый с промышленной революцией". "Термин "Эра ИИ" - короткий, понятный и эмоционально насыщенный", - заявила руководитель Общества немецкого языка в Висбадене Андреа-Ева Эвельс.

Второе место среди слов года заняло одно из любимых слов президента США Дональда Трампа - "сделка" (deal). В тройку лидеров также вошло словосочетание "земля в обмен на мир" (Land gegen Frieden), которое отражает требование, что Украина должна признать территориальные потери в пользу РФ для достижения мирного соглашения.

На четвертой строчке расположилось словосочетание "специальный фонд" (Sondervermögen). В этом году кабмин ФРГ одобрил создание "специального фонда инфраструктуры и защиты климата" в размере €500 млрд, финансируемого за счет заемных средств.

Впервые "Слово года" было выбрано в 1971 году, и с 1977 года это происходит регулярно.