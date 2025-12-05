Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Индии достигла 96%, указал Путин

Доля национальных валют во взаиморасчетах России и Индии демонстрирует рост и в коммерческих сделках достигает 96%. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

"Страны последовательно переходят во взаиморасчетах на национальные валюты. Их доля в коммерческих сделках составляет уже 96%", - указал он.

Путин также отметил, что между двумя государствами выстроены устойчивые каналы кредитно-финансового и межбанковского сотрудничества.

Вместе с тем, по его словам, российские экономические операторы расширяют сферу использования индийских рупий, поступающих в процессе экспортной деятельности. "В российских рублях кредитуются крупные совместные проекты", - подчеркнул российский лидер.