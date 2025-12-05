Послевоенная история безопасности Европы завершается

Германский журнал Der Spiegel опубликовал выдержки из стенограммы закрытой телеконференции с участием лидеров европейских стран, во время которых с их стороны звучит критика в адрес США и американской делегации на переговорах по Украине. Как отмечает издание, в переговорах, которые прошли в понедельник, участвовал и Владимир Зеленский.

"Существует вероятность того, что США предадут Украину в вопросе территории, не внеся ясности по гарантиям безопасности", - заявил, согласно стенограмме, президент Франции Эмманюэль Макрон.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров считает, что «эта утечка сделана с целью повлиять на Трампа. Последний визит Уиткоффа и его делегации в Москву их очень насторожил. Они посчитали, что Путин имеет преимущество и что американцы готовы учитывать интересы России. Это противоречит позиции Европы во главе с Мерцем, Стармером и Макроном. После Анкориджа эта братия летала в Вашингтон, чтобы Трампа перетянуть на свою сторону и навязать ему те позиции, которые выгодны Украине. Тогда Трамп частично учел их озабоченности, и вот теперь опять та же история. К тому же их удивило, что Уиткофф не сделал остановку в Европе, и это их напрягло. Они считают, что американцы меняют свою позицию, и теперь Европе нужно быть самостоятельной, чтобы решать вопросы безопасности и помогать Украине. А без поддержки американцев их планы в рамках коалиции желающих совершенно бессмысленны. Поэтому они в растерянности и не знают, что делать и пытаются каким-то образом решить эту проблему».

Эксперт также подчеркнул, что «отношения лидеров ЕС и США в контексте урегулирования кризиса на Украине сложные. Европа боится, что США переключатся полностью на свою внутреннюю проблематику и на тихоокеанский регион, где Тайвань и Китай - это главная их головная боль. Поэтому Европа готовится к тому, что вся послевоенная история, связанная с обеспечением США их безопасности в их понимании, с тем же НАТО, когда сдерживали Советский Союз, а потом Россию, завершилась. И сейчас Европа остается сама с собой, а чтобы помогать Украине, она должна закупать на свои деньги вооружения и передавать их Киеву. А денег нет, поэтому у них возникает вопрос, что делать дальше? Европа видит, что ее позиции значительно слабеют, но при этом она не хочет идти на переговоры с нами и не хочет выслушать нашу позицию, которую ясно и четко недавно повторил лидер нашей страны».