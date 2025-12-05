Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
5 декабря 2025 / 16:30
5 декабря 2025 / 14:26
5 декабря 2025 / 13:54
Безопасность
Российские ВС уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ
5 декабря 2025 / 18:46
Российские ВС уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ
© Александр Река/ ТАСС

Российские войска ликвидировали за минувшую неделю пять пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), из них четыре - западного производства. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За неделю ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил РФ уничтожены 5 пусковых установок реактивных систем залпового огня, из них 4 - западного производства", - указали в российском оборонном ведомстве.

