Новак: годовая инфляция в России на конец года может составить около 6%

Инфляция в России замедляется, на этот процесс влияют предпринимаемые правительством и ЦБ меры. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах премии "Импульс".

"Инфляция стремительно замедляется. За последнюю неделю она составила всего 0,04%. Это значительно меньше целевого таргета, который ставит Центральный банк, если говорить о недельной инфляции. До конца года мы ожидаем, что уровень инфляции составит от 6%, может быть, немногим выше. Посмотрим, как будет в декабре. А в целом, меры, которые предпринимают ЦБ, правительство, финансовые органы - они оказывают влияние на снижение инфляции", - указал он.

По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в России в период с 25 ноября по 1 декабря замедлилась до 6,61% с 6,92% неделей ранее.