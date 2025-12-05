Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Москва
5 декабря 2025 / 22:00
КОТИРОВКИ
USD
05/12
76.9708
EUR
05/12
89.9011
Новости часа
Новак: годовая инфляция в России на конец года может составить около 6% Российские ВС уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ
Москва
5 декабря 2025 / 22:00
Котировки
USD
05/12
76.9708
0.0000
EUR
05/12
89.9011
0.0000
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
5 декабря 2025 / 16:30
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
5 декабря 2025 / 14:26
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
5 декабря 2025 / 13:54
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
/ Россия / Безопасность / Украина сегодня / СВО
Безопасность
Песков: РФ будет продолжать СВО, если Киев откажется от урегулирования
5 декабря 2025 / 18:15
Песков: РФ будет продолжать СВО, если Киев откажется от урегулирования
© Сергей Булькин/ТАСС

Россия намерена продолжать специальную военную операцию (СВО), если достижение ее целей мирными средствами окажется невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT, отвечая на вопрос, что будет, если Киев откажется принимать условия Москвы к мирному договору.

"Специальная военная операция продолжится", - отметил представитель Кремля.

По его словам, российские войска демонстрируют очень хорошую динамику. "Поэтому, если у нас не будет возможности достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы", - указал Песков.

Позиция России понятна, и она не менялась после саммита на Аляске, подчеркнул он.

"При этом, безусловно, мы готовы к гибкости для нахождения решения. Мы продолжаем быть открытыми к переговорам и заинтересованы в их продолжении и запуске серьезной работы на базе того проекта документа, который был подготовлен командой президента США Дональда Трампа", - добавил пресс-секретарь российского лидера. 

Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Конфискация российских активов возможна, но крайне маловероятна. Мнение
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
Политолог Светов: большинство карьер европейских политиков построено на русофобии
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
В 2025 РФ отстояла свое право делать то, что считает нужным. Мнение
Россия обеспечивает свою безопасность на
длительную перспективу
Владимир Путин
Все интервью
18:59
Новак: годовая инфляция в России на конец года может составить около 6%
18:46
Российские ВС уничтожили за неделю пять пусковых установок РСЗО ВСУ
18:45
Президент РФ принял участие в запуске вещания телеканала RT India
18:31
Электромобиль "Атом" появится на дорогах России в 2026 году
18:15
Песков: РФ будет продолжать СВО, если Киев откажется от урегулирования
17:33
Доля нацвалют во взаиморасчетах России и Индии достигла 96%, указал Путин
17:15
В Германии cловом года выбрали словосочетание "эра ИИ"
16:58
Моди: Индия готова вместе с Россией работать над решением мировых проблем
16:45
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 1 120 беспилотников ВСУ
16:31
Президент Израиля заявил, что мечтает заключить мир с Саудовской Аравией
Все новости
Актуально
Ближневосточный кризис
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
СВО
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения