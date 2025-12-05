Песков: РФ будет продолжать СВО, если Киев откажется от урегулирования

Россия намерена продолжать специальную военную операцию (СВО), если достижение ее целей мирными средствами окажется невозможным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с RT, отвечая на вопрос, что будет, если Киев откажется принимать условия Москвы к мирному договору.

"Специальная военная операция продолжится", - отметил представитель Кремля.

По его словам, российские войска демонстрируют очень хорошую динамику. "Поэтому, если у нас не будет возможности достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать все, что необходимо, чтобы защитить наши интересы", - указал Песков.

Позиция России понятна, и она не менялась после саммита на Аляске, подчеркнул он.

"При этом, безусловно, мы готовы к гибкости для нахождения решения. Мы продолжаем быть открытыми к переговорам и заинтересованы в их продолжении и запуске серьезной работы на базе того проекта документа, который был подготовлен командой президента США Дональда Трампа", - добавил пресс-секретарь российского лидера.