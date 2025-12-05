Электромобиль "Атом" появится на дорогах России в 2026 году

Электромобили "Атом" появится на дорогах России в 2026 году. Об этом сказано в сообщении "Камаза" со ссылкой на разработчиков электрокара.

"Предсерийная сборка прототипов стартовала в начале текущего года. По словам разработчиков, увидеть автомобили на дорогах можно будет уже весной 2026 года", - говорится в сообщении.

Электромобили будут доступны в трех модификациях - для частного пользования, такси и каршеринга. Сервисные центры будут функционировать в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Набережных Челнах и еще в 8-10 городах РФ.

Отмечается, что "Атом" может проехать до 500 км на одной зарядке, а при температуре 20 градусов ниже нуля - до 350 км. Аккумулятор заряжается за полчаса.