Президент РФ принял участие в запуске вещания телеканала RT India

Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Нью-Дели принял участие в церемонии запуска вещания телеканала RT India.

Глава российского государства обратился к аудитории телеканала с кратким приветствием.

Телеканал будет работать из студийного комплекса в Нью-Дели и освещать ключевые векторы российско-индийских отношений, а также ведущую роль Индии и России в многополярном мире.

Планируется ежедневное производство четырех выпусков новостей на английском языке, рассчитанных на широкую индийскую аудиторию. Телеканал намерен выпускать аналитические и тематические передачи, в том числе шоу, посвященные международной политике и российско-индийскому сотрудничеству.

В церемонии также приняла участие главный редактор RT Маргарита Симоньян.