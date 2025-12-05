Ближневосточный кризис Переговоры по Украине Трамп 2.0 СВО
Политика
На прямую линию Путина поступило уже свыше 100 тыс. обращений
5 декабря 2025 / 18:59
На прямую линию Путина поступило уже свыше 100 тыс. обращений
© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

На прямую линию президента РФ Владимира Путина уже поступило более 100 тыс. обращений россиян. Соответствующие данные приводит нейросеть Сбера GigaChat, передает ТАСС.

Так, на прямую линию уже поступило 102 тыс. обращений. Большинство авторов сообщений - женщины (67%). Среди возрастных групп лидируют граждане 35-55 лет (31%), затем идут группы до 18 лет и 56+ (по 25%), замыкают - граждане 18-35 лет (19%).

К настоящему времени 15% обращений касаются социальной политики, затем идут вопросы экономики и СВО (по 9%), государства и общества (8%), а также инфраструктуры (7%).

При этом статистика включает все способы приема обращений - телефонные звонки, сообщения по SMS и MMS, обращения через социальные сети и другие каналы.

